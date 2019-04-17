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Без Путина: журнал Time опубликовал топ-100 самых влиятельных людей мира

среда, 17 апреля 2019, 16:58
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Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира в 2019 году.

Об этом сообщает журнал Time.

Так, в журнале опубликовали список, который разделили по категориям: "Пионеры", "Художники", "Лидеры", "Иконы" и "Титаны". В каждую из них внесены по 20 фамилий влиятельных людей.

К категории "Лидеры" попали спикерка Палаты представителей Конгресса США, демократка Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес, Папа Римский Франциск, президент Китая Си Цзиньпин, прокуроры Роберт Мюллер и Уильям Барр, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Также в рейтинг 2019 попали певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, жена экс-президента США Мишель Обама, филиппинская журналистка-расследователь Мария Ресса, гольфист Тайгер Вудс, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Как сообщал "Апостроф", канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг ста самых влиятельных женщин мира 2018 года.

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