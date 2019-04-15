Опубликован топ-100 самых богатых украинцев: список

Рейтинг самых богатых украинцев возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценили в 8 миллиардов долларов.

В обновленном рейтинге топ-100 богатейших людей Украины, представленным изданием "Фокус", второе место занимает бизнесмен Игорь Коломойский с состоянием 2,6 миллиарда долларов. Третья строчка у его компаньона Геннадия Боголюбова, состояние которого оценили в 2,2 миллиарда долларов.

Также в топ-10 попали Вадим Новинский (1,6 миллиарда долларов), Виктор Пинчук (1,4 миллиарда долларов), Юрий Косюк (1,1 миллиарда долларов), Андрей Веревский (1 миллиард долларов), Дмитрий Фирташ (940 миллионов долларов), а также Александр и Галина Гереги (930 миллионов долларов).

Отметим, что действующий президент Украины Петр Порошенко занимает 12-е место в рейтинге с состоянием 850 миллионов долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России в возрасте 86 лет после тяжелой болезни умер миллиардер и бывший совладелец корпорации "ВСМПО-Ависма" Владислав Тетюхин.