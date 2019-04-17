Круче, чем у Путина: украинская армия получит передовые реактивные снаряды

В ближайшем будущем украинские военные получат в свое распоряжение новейшие дальнобойные снаряды для "Града" и "Смерча".

Об этом пишет "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на заявление гендиректора Конструкторского бюро "Пивденне" Александра Дегтярева.

По его словам, речь идет о боеприпасах для систем БМ-21 "Град" и БМ-30 "Смерч". Дегтярев отмечает, что новые украинские боеприпасы будут иметь дальность, которая в два раза превосходит аналогичные российские снаряды.

По словам чиновника, разработка снарядов для украинской армии будет "заказом номер один" для КБ "Пивденне".

Стоит заметить, что в конце декабря 2018 года для изготовления корпусных деталей из металлических материалов по технологии ротационного раскатки на КБ "Пивденне" был запущен новый производственный участок.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.