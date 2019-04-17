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На Донбассе на масштабных кражах поймали тыловое начальство ВСУ: опубликованы фото

среда, 17 апреля 2019, 14:24
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Военная прокуратура Луганского гарнизона при поддержке Национальной полиции прекратила деятельность преступной группировки, которая занималась хищением военного имущества.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Задержанными оказались должностные лица одной из воинских частей, которые занимались хищением топлива.

Следствие установило, что помощник начальника тыла одной из воинских частей капитан Б. организовал преступную схему, по которой систематически и безосновательно списывал горючее с учета воинской части. Получены излишки горючего с воинской части злоумышленники вывозили с помощью гражданских грузовых автомобилей.

С декабря 2018 года по апрель 2019 году задержанные похитили более 70 тонн на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве прошла акция против участников хищений в "Укроборонпроме".

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