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Резонансный расстрел активистов под Одессой на глазах у полиции: новые фото, видео и детали

среда, 17 апреля 2019, 09:05
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В сети продолжают обсуждать нападение на мирных граждан под Одессой, где неизвестные избили активистов и повредили их транспорт.

Активистка Олеся Голодюк в Facebook отмечает, что нападение на сотрудников "Укртрансбезпеки" произошло во время дежурства на контрольном пункте "Дачное" инспектора полиции, который уже препятствовал работе предприятия.

"Каким-то странным образом расстреляли людей на посту именно в его смену. И еще больше удивляет, что именно после его появления на месте преступления пропали гильзы", - пишет она.

Также Голодюк опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно момент нападения.

В свою очередь спикер Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что пока в полиции нет информации о пострадавших.

"Выглядит пока это так - одна группа активистов напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборки "активистов", нанеся ущерб имуществу и возможно здоровью. Есть свидетельства, что применялось травматическое оружие и биты как со стороны нападающих, так и со стороны тех активистов, что там работали", - написал он в Facebook.

Тем временем Голодюк пишет, что те кто расстрелял людей на КП не активисты.

"На первом видео с камеры наблюдения машин нападавших. А на втором видео, все те же самые машины под Малиновским судом. Очень жду сообщения о задержании", - отметила она.


Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве разыскивают блогера Ярослава Глодова, который утром 10 апреля вышел из квартиры знакомого и с тех пор на связь не выходил.

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