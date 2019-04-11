В Киеве бьют тревогу из-за пропажи активиста и блогера: опубликованы фото

В Киеве разыскивают блогера Ярослава Глодова, который утром 10 апреля вышел из квартиры знакомого и с тех пор на связь не выходил.

Об этом сообщают в соцсетях друзья пропавшего.

По словам человека, в квартире у которого находился Глодов, блогер всю ночь не спал, вел себя странно, а с утра ушел в неизвестном направлении.

"Телефона у Ярослава при себе нет - он у знакомого. Каких либо девайсов для связи на сколько мне известно тоже нет. Мы обзвонили все больницы и психиатрические лечебницы - информации о Ярославе там нет… У всех наших знакомых в Киеве и Запорожье - нет информации где Ярослав", – пишет на своей странице в Facebook друг Глодова Илья Севашов.

Ярославу Глодову – 36 лет, по описанию друзей: высокий, худой, волосы подстрижены коротко, цвет русый.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на улице нашли потерявшегося маленького мальчика.