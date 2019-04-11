РУС. | УКР.

четверг, 11 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 апреля

16:54
​Когда украинцы получат 13-ю пенсию: названы сроки
16:50
Яценюк рассказал о плане по прекращению войны с помощью санкций и давления на Кремль
16:46
​Украина ждала три года: Порошенко показал видео знакового события в Киеве
16:45
Киркоров признался, сколько ему заплатил Лазарев за песню для Евровидения
16:40
Украинский чемпион вызвал на бой самого крутого бойца UFC
16:29
В Киеве бьют тревогу из-за пропажи активиста и блогера: опубликованы фото
16:11
​Порошенко рассказал, что будет делать после своего президентства: видео
15:58
Футболиста "Динамо" жестко наказали за матч с "Шахтером"
15:45
​Сотрудник МВД сливал информацию спецслужбам Путина: фото и видео задержания предателя
15:38
Яценюк призвал разместить в Украине подразделения НАТО
15:35
В стиле Кароль: судья "Танцев со звездами" вышла в свет в ночнушке за 19 тысяч гривен
15:19
Под Шулявским мостом в Киеве водитель отличился "геройской" парковкой: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве бьют тревогу из-за пропажи активиста и блогера: опубликованы фото

четверг, 11 апреля 2019, 16:29

В Киеве разыскивают блогера Ярослава Глодова, который утром 10 апреля вышел из квартиры знакомого и с тех пор на связь не выходил.

Об этом сообщают в соцсетях друзья пропавшего.

По словам человека, в квартире у которого находился Глодов, блогер всю ночь не спал, вел себя странно, а с утра ушел в неизвестном направлении.

"Телефона у Ярослава при себе нет - он у знакомого. Каких либо девайсов для связи на сколько мне известно тоже нет. Мы обзвонили все больницы и психиатрические лечебницы - информации о Ярославе там нет… У всех наших знакомых в Киеве и Запорожье - нет информации где Ярослав", – пишет на своей странице в Facebook друг Глодова Илья Севашов.

Ярославу Глодову – 36 лет, по описанию друзей: высокий, худой, волосы подстрижены коротко, цвет русый.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на улице нашли потерявшегося маленького мальчика.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: