Под Одессой бандиты в масках на глазах у полиции расстреляли активистов: фото и видео

Под Одессой группа неизвестных вооруженных лиц по непонятной причине открыла огонь по общественным активистам и начала разбивать их автомобили.

Как сообщает в Facebook активистка Олеся Голодюк, инцидент произошел вечером 16 апреля на киевской трассе возле села Дачное.

"Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села, сразу, как на посту выключили свет. Расстреляли инспекторов "Укртрансбезпеки" и общественных деятелей из "Украинского Транспортного Союза". Добивали людей палками. Громили и расстреливали машины", - написала она.

По словам Голодюк, при этом инспекторы Патрульной полиции Одесской области спокойно наблюдали и не вмешивались в ситуацию.

"Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления. Есть раненые", - уточнила активистка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве разыскивают блогера Ярослава Глодова, который утром 10 апреля вышел из квартиры знакомого и с тех пор на связь не выходил.