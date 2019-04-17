RU   UA  

среда, 17 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 апреля

08:28
Полиция ищет 25-летнего "демона", подозреваемого в убийстве в Тернополе: фото и видео
08:16
В Киеве "герой парковки" на всю ночь перекрыл дорогу: опубликовано видео
08:00
День пожарного и именины Никиты: какой праздник 17 апреля
07:59
Украина начала выпускать снаряды для уникальной военной техники: фото
07:40
Барселона - Манчестер Юнайтед: видеообзор
07:30
Под Одессой бандиты в масках на глазах у полиции расстреляли активистов: фото и видео
07:09
Ювентус - Аякс: видеообзор матча
07:06
Поминальные дни 2019: власти внезапно обратились к украинцам
06:55
Соцсети обсуждают речь Зеленского с обвинениями Порошенко, записанная на "Олимпийском": видео
06:45
Круче, чем у Путина: украинская армия получит передовые реактивные снаряды
06:31
Под Николаевом малолетний вор поджег школу: фото
06:30
Гороскоп на 17 апреля: препятствия у Близнецов и опасные поездки у Весов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Одессой бандиты в масках на глазах у полиции расстреляли активистов: фото и видео

среда, 17 апреля 2019, 07:30
переглянути новину українською

Под Одессой группа неизвестных вооруженных лиц по непонятной причине открыла огонь по общественным активистам и начала разбивать их автомобили.

Как сообщает в Facebook активистка Олеся Голодюк, инцидент произошел вечером 16 апреля на киевской трассе возле села Дачное.

"Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села, сразу, как на посту выключили свет. Расстреляли инспекторов "Укртрансбезпеки" и общественных деятелей из "Украинского Транспортного Союза". Добивали людей палками. Громили и расстреливали машины", - написала она.

По словам Голодюк, при этом инспекторы Патрульной полиции Одесской области спокойно наблюдали и не вмешивались в ситуацию.

"Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления. Есть раненые", - уточнила активистка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве разыскивают блогера Ярослава Глодова, который утром 10 апреля вышел из квартиры знакомого и с тех пор на связь не выходил.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: