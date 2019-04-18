NASA показало видео с космическим безумием мышей: ученые в замешательстве

Ученые из американского космического агентства NASA опубликовали видео с результатами эксперимента по изучению поведения мышей в космосе.

В рамках эксперимента на МКС были отправлены 20 мышей, которые должны были показать ученым, как космический полет в условиях невесомости повлияет на животных.

Как отмечается, в первые дни поведение мышей оставалось в рамках нормального. Они не теряли аппетит и ухаживали за собой. Также полет никак не повлиял биологические ритмы организма животных.

Однако спустя 7 дней в поведении мышей начались странности. Сперва они коснулись только юных мышей, а впоследствии и других особей. На видео видно, что в этот период мыши стали бегать по боковым стенкам клетки, в которой они находились. Сторонились такой забавы только самые взрослы мыши.

Ученые, наблюдавшие за мышами, назвали такое поведение "гоночным", но признали что не могут объяснить ее причину.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA опубликовало впечатляющие результаты космического эксперимента с близнецами.