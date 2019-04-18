От минуса до +20: синоптики удивили прогнозом погоды по Украине

В четверг, 18 апреля, в Украине ожидается облачная погода с намеком на переход к теплу.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, ночью в северных и восточных областях температура упадет до -4 градусов. В остальных областях ночью будет от +2 до +7 градусов.

Дневная температура больше всего порадует жителей Закарпатской области, где снова будет самая теплая погода в стране: +18 +20 градусов.

В других областях будет не так жарко. На западе и в центре страны температура днем будет колебаться в пределах +11 +16 градусов. В северных областях воздух днем прогреется до +9 +15 градусов. На юге температура поднимется днем до +10 +14 градусов.

Холоднее всего будет на востоке Украины, где будет всего +8 +12 градусов.

В Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области также придет небольшой дождь.

В Киеве ночью будет +2 +4 градуса, а днем потеплеет до +12 +14 градусов. Небо будет облачным.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху, 28 апреля.