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Будет ли тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Прогноз погоды на 16 - 21 апреля

Адриан Радченко понедельник, 15 апреля 2019, 19:31
Прогноз погоды на 16 - 21 апреля Фото: Pixabay.com

На смену комфортной весенней погоде, которая была в начале апреля, пришло похолодание. Какой будет погода до конца недели и когда вернется тепло, узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Укргидрометцентра", до конца недели существенного потепления не будет.

Во вторник, 16 апреля, практически на всей территории страны будут дожди, а в западных областях ожидаются дожди со снегом.

На западе будет 6-8 градусов тепла, в северных, центральных и южных областях – на 2-3 градуса теплее. В восточных областях, а также на Закарпатье будет теплее всего. Столбики термометра покажут +13-15.

Ночью в западных областях ожидаются заморозки до -4. На остальной части страны будет небольшой, но «плюс».

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17 апреля дожди продолжат заливать Украину. Лишь в Луганской области синоптики прогнозируют сухую погоду.

Днем практически по всей стране будет +11-13, в Крыму – на один градус теплее, а на Закарпатье - +14-16. Ночью ожидается +3-5 во всех регионах страны кроме Одесской области и Крыма, где будет +5-7.

прогноз погоды на 16 апреля
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прогноз погоды на 17 апреля
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прогноз погоды на 18 апреля
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прогноз погоды на 19 апреля
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прогноз погоды на 20 аперя
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В четверг, 18 апреля, дожди прекратятся во многих областях кроме Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Крыма.

Температурная картина: днем в большинстве областей Украины будет +11-14, немного холоднее в северных и восточных регионах (+9-11), а теплее всего будет на Закарпатье (+14-16). Ночью на большинстве территории будет +3-5. В Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидаются ночные заморозки (-1-3).

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В последний рабочий день недели, 19 апреля, температурная картина фактически не изменится. Но осадки покинут всю территорию страны, кроме Крыма. Там синоптики прогнозируют дождь. Днем будет +11-14, а ночью – от 1 до 6 градусов тепла.

Такая же погода сохранится и в выходные – без осадков, но и без существенного потепления. Комфортные +18-20 ожидаются уже 22-23 апреля. А на Пасху народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует +21-23.

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