Стали известны новые детали испытаний в Украине нового мощного оружия: фото

До начала испытаний ракетного комплекса "Нептун" все опытные образцы машин для его перевозки прошли многокилометровые марши, преодолев до 2 тысяч километров.

Об этом "Апострофу" стало известно из новых данных, полученных относительно разработки ракетного комплекса "Нептун".

Созданы данные автомобили на базе отечественных КрАЗ. Отмечается, что платформы показали высокую функциональность, после чего их направили на летные испытания "Нептуна". Сейчас их вернули разработчику – харьковскому предприятию "Машгидропривод" для продолжения опытно-конструкторских работ. После проведения испытаний специалисты решат, пригодны ли они к государственным испытаниям всего ракетного комплекса.

Как известно, крылатую ракету "Нептун" создало киевское КБ "Луч". Кроме самой ракеты в комплекс входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также транспортная машина.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"