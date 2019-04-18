У Зеленского ответили на новость по ПриватБанку

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию с ПриватБанком.

Об этом сообщают на официальной страницы команды Зеленского в Facebook.

"Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд по ПриватБанку. Один вопрос: Так кто же все-таки марионетка Коломойского? Думайте", - написали в сети.

Напомним, Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка в декабре 2016 года. Тогда Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел этот вопрос и принял решение, согласно которому все акции ПриватБанка перешли в собственность государства.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", бывший директор Феодосийской нефтебазы Андрей Химченко отсудил у ПриватБанка $5,3 млн (158,9 млн грн).