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Ученые предупредили о приближении температурной катастрофы
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Ученые предупредили о приближении температурной катастрофы

четверг, 18 апреля 2019, 11:26
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В ближайшее время нашу планету ожидает глобальное потепление, о чем заявили специалисты NASA, которые подтвердили точность недавно полученных данных.

Как сообщили авторы исследования, ученые с 2003-го по 2017 год следили за температурой воздушного слоя у поверхности моря, суши и ледяного покрова при помощи спутника Aqua. После этого показатели сравнили с результатами анализа приповерхностных температурных аномалий, который проводился Институтом космических исследований имени Годдарда.

В итоге стало известно, что показатели соответствуют друг другу. За 15 лет температура поверхности нашей планеты повысилась, а самыми теплыми за всю историю наблюдений в стали 2016, 2017 и 2015 годы (в порядке возрастания).

Ученые предупредили, что если не будут предприняты меры для снижения выбросов парниковых газов, то к концу века температура морской воды в верхнем слое толщиной в две тысячи метров повысится на 0,78 градуса Цельсия. Такой показатель поднимает уровень моря на 30 сантиметров. Кроме того, рост температуры повлечет за собой сильные штормы, ураганы и экстремальные осадки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети сравнили "космический" ролик Кремля с видео от NASA.

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