Учитель избил шестиклассника в школе под Херсоном: подробности скандала

В Новокаховском районе Херсонской области учитель физкультуры избил ребенка – ученика шестого класса, местные власти уже принимают меры по происшествию.

Об этом рассказал председатель Главного территориального управления юстиции в Херсонской области Константин Хутковский в Facebook.

Он отметил, что сведения об избиении поступили от матери школьника на "горячую линию" по противодействию буллингу. Она рассказала, что таким образом учитель пытался остановить "драку" между учениками, наказав "виновника". По ее словам, сотрудник школы даже пытался макнуть ее ребенка головой в унитаз в присутствии других детей.

"12 апреля мой сын после уроков находился в школе. В то же время, рядом с ним начали толкаться несколько других учеников. Мой сын открывал бутылку с водой, его толкнули, и он пролил воду на одного из парней. В это время к моему сыну подошел учитель физкультуры и громко спросил зачем он облил водой. Не дождавшись объяснений, учитель ударил моего сына по затылку и со словами "А теперь и тебя намочим" потянул моего ребенка в туалет. Вслед за ними побежали ребята. В уборной учитель физкультуры пытался макнуть моего сына в унитаз, ребенок сопротивлялся. После нескольких попыток учитель ударил ребенка кулаком в живот", - рассказала женщина.

Она отметила, что руководство школы не пожелало разбираться в эпизоде и в ответ обвинило ее ребенка в плохом поведении и низкой успеваемости. После этого женщина обратилась в полицию.

"Узнав о случившемся, я позвонила классной руководительницы. Она посоветовала мне не горячиться и дождаться понедельника. В понедельник, 15 апреля, я встретилась с директором школы. Она мне сказала, что мой ребенок плохо отвечает на уроках и дружит с ребятами, у которых плохое поведение. Я написала заявление в Новокаховский участок полиции. А учитель физкультуры продолжает проводить уроки, в том числе и в классе моего сына", - рассказал мать.

Чиновник управления юстиции отметил, что полицейские в данный момент расследуют нападение на ребенка. Также были направлены запросы в органы образования относительно случившегося.

Как сообщал "Апостроф", ранее впервые в Украине ученик был оштрафован за буллинг учителя. По решению суда, родители юноши, который довел учительницу по физике до "скорой", обязаны заплатить штраф в размере 850 грн.