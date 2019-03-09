Закон о буллинге беспомощен: под Хмельницким школьник-мажор довел учительницу до вызова "скорой"

В Украине оштрафовали ученика за буллинг над учителем.

Об этом сообщает издание kp.ua.

Инцидент произошел в Нетишинской школе №1 Хмельницкой области, где ученик 8 класса устроил буллинг над учительницей по физике.

"Один из восьмиклассников выбрал себе в жертвы учительницу по физике. В этом классе усиленная программа, и физика по 4 урока в неделю. Педагог замечательный, спокойная женщина с большим стажем, проблем или жалоб ранее не было. И вот этот юноша с начала учебного года принялся третировать учительницу – то на 15 минут опоздает, то просто, не дождавшись звонка, молча уйдет с урока. Включает громко музыку, показывает неприличные жесты. Затем пошли грубые обращения, оскорбления – психологическое давление. Донимал он педагога систематически, и учительница просто не выдержала и обратилась ко мне с заявлением", - рассказала директор учебного заведения Тамила Соболик.

Согласно закону, администрация школы должна отреагировать на ситуацию. Потому было принято решение собрать комиссию и рассмотреть инцидент.

"Мы переговорили со всеми учениками, учителями и родителями, которые также привлечены в школьный комитет. Есть четкая инструкция, которой я решила следовать: после того как стало определенно ясно, что ученик оказывает моральное давление на учителя, я обратилась с заявлением в полицию. Затем был суд и решение в пользу педагога. Но этим ситуация не закончилась", - уточнила Соболик.

Отмечают, что 28 февраля Нетишинский городской суд в Хмельницкой области принял решение в пользу 50-летнего педагога. Старшеклассник был признал виновным в совершении административного правонарушения, и теперь согласно судебному решению родители юноши обязаны заплатить штраф в размере 850 грн.

Оказалось, что и для восьмиклассника, и для его мамы уплатить такой штраф - это не наказание и даже не урок.

"Мальчик специфический, и возраст, конечно, сложный, но он прямо перед комиссией и на суде заявил, что учительницу по физике не уважает и ходить к ней на уроки не хочет. А мама его лишь руками развела – "ну не уважает он ее, как я могу уважать". То есть заплатить штраф для них — это сущие пустяки. Надо будет - еще заплатят, но, судя по всему, отношение к педагогу старшеклассник не изменит", - заявила директор школы.

По словам нашей собеседницы, после суда мальчик пришел в школу и первое, что сделал, – оскорбил нелюбимую учительницу. У женщины поднялось давление, вызвали скорую – полтора часа ее откачивали. Директор школы вызвала маму хулигана, на что родительница лишь спросила, сколько должна заплатить медикам.

"Да, это состоятельная семья, и за штрафы не переживают, это при том, что по закону за повторный буллинг сумма увеличивается. Но мы готовы работать с мальчиком, чтобы как-то урегулировать эту ситуацию. Не должно такое повторяться. Пока одно радует - закон работает, и хоть так учителя могут чувствовать себя немного защищенными", - говорит директор Тамила Соболик.

Напомним, с 19 января вступил в силу закон о противодействии буллингу. Травля учеников облагается штрафом от 850 до 1700 гривен или общественными работами на срок от 20 до 40 часов. Если травля совершена повторно или группой людей, наказание усиливается – от 1700 до 3400 гривен штрафа или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

За утаивание случаев буллинга педагоги должны будут заплатить от 850 до 1700 гривен штрафа.

В случае совершения правонарушения малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 лет, штраф или общественные работы налагаются на их родителей или опекунов.

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