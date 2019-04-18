Украина значительно опережает Россию в свежем рейтинге свободы слова: топ-20 стран

В обновленном рейтинге свободы прессы “Репортеров без границ” (РБГ) Украина значительно опередила Россию, заняв 102-ю строчку.

В отчете говорится, что в рейтинге ежегодно оценивает ситуацию с журналистикой в 180 странах и территориях мира. Его авторы отмечают, что в России продолжаются репрессии в отношении независимой прессы.

"Враждебность и даже ненависть к журналистам, которую во многих странах демонстрируют политические лидеры привели ко все более частым проявлениям опасной агрессии, а как следствие – к небывалому усилению атмосферы страха в некоторых странах", - говорится в сообщении.

В обновленном рейтинге Россия потеряла одну позицию и занимает 149 место. Также строчку потеряла и Украина.

Лидирует же в списке Норвегия, следом за ней расположились Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на российском пропагандистском телевидении в очередной раз распространили фейк о так называемой "тюрьме СБУ", в которой пытали людей.