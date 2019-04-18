RU   UA  

четверг, 18 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 апреля

10:58
Украина значительно опережает Россию в свежем рейтинге свободы слова: топ-20 стран
10:55
Украинский боксер провел открытую тренировку перед защитой титула в Киеве: опубликовано видео
10:44
​Гривна растет: официальный курс от НБУ на 18 апреля
10:37
Дана команда - травить: муж Повалий высказался о "запрете" певицы в Украине
10:25
Уставшая, но счастливая: Пугачева впервые за 10 лет дала сольный концерт
10:22
Жалкое подражание: в сети сравнили "космический" ролик Кремля с видео от NASA
10:18
"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз: фото
09:49
Зеленский рассказал, кто для него Путин и что делать с Донбассом: видео
09:45
Невестка Поплавского победила на конкурсе "Mrs. Ukraine International-2019"
09:45
Где смотреть онлайн Наполи - Арсенал: расписание трансляций
09:41
Юная актриса из "Облачного атласа" внезапно умерла в 16 лет
09:32
​Россияне стали беднее с начала агрессии в Украине: свежие данные о доходах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина значительно опережает Россию в свежем рейтинге свободы слова: топ-20 стран

четверг, 18 апреля 2019, 10:58
переглянути новину українською

В обновленном рейтинге свободы прессы “Репортеров без границ” (РБГ) Украина значительно опередила Россию, заняв 102-ю строчку.

В отчете говорится, что в рейтинге ежегодно оценивает ситуацию с журналистикой в 180 странах и территориях мира. Его авторы отмечают, что в России продолжаются репрессии в отношении независимой прессы.

"Враждебность и даже ненависть к журналистам, которую во многих странах демонстрируют политические лидеры привели ко все более частым проявлениям опасной агрессии, а как следствие – к небывалому усилению атмосферы страха в некоторых странах", - говорится в сообщении.

В обновленном рейтинге Россия потеряла одну позицию и занимает 149 место. Также строчку потеряла и Украина.

Лидирует же в списке Норвегия, следом за ней расположились Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на российском пропагандистском телевидении в очередной раз распространили фейк о так называемой "тюрьме СБУ", в которой пытали людей.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"

В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Будет ли тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Любовь - удел сильных. Почему я выбрал толерантность

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: