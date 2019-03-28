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Пытки детей и печень врага: пропаганда Кремля выдала новые фейки о зверствах ВСУ

четверг, 28 марта 2019, 11:59

На российском пропагандистском телевидении в очередной раз распространили фейк о так называемой "тюрьме СБУ", в которой пытали людей.

Выступление "эксперта" на российском ТВ было опубликовано в Twitter пользователем Vitauskas.

В своей речи так называемый "эксперт" рассказал, что в "тюрьме СБУ" людей пытали самыми жестокими способами.

"И удушения, и противогазы с сигаретами, и пытка водой по израильской методике. За два месяца через одну камеру тюрьмы прошло 300 человек, двое погибли. У каждого батальона Нацгвардии есть своя тюрьма", - сказал он.

В свою очередь главный пропагандист россТВ Владимир Соловьев заявил, что "украинские силовики грабили дома жителей Донбасса, а также забирали автомобили и отправляли их на западную Украину".

Ранее "Апостроф" сообщал, что пропагандист Дмитрий Куликов в эфире телеканала "Россия 1" выдал диалог из художественного фильма "Тридцать три" за цитату из интервью актера Евгения Леонова с "западным журналистом".

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