​На Кремль ТВ нашли оригинальное объяснение победе Порошенко

На одном из российских пропагандистских телеканалов "разъяснили", почему на президентских выборах в Украине во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Издание "Медуза" пересказало происходящее в 60-минутном эфире телеканала "Россия 1".

"Нынешний президент — это безнадега, потому что по сравнению с ним даже комик кажется единственной надеждой страны. Люди консолидировано проголосовали не за Зеленского, а против Порошенко — они за стул бы проголосовали, если бы против него стул выдвинули. Во втором туре без административного ресурса Порошенко победить не сможет — если только не переплюнет Либерию, которая на первом месте в книге рекордов Гиннесса по фальсификациям", - процитировало издание.

Пропагандисты также предположили, что "это просто договорнячок, и Порошенко выбрал себе во второй тур кандидата, с которым будет проще, чем с Тимошенко и Бойко".

"Если бы Украина дала проголосовать Донбассу, Бойко бы точно вышел во второй тур. Американцам вообще все равно, кто выиграет — поэтому и голоса посчитали быстро", - считают на РосТВ.

Как сообщал "Апостроф", МИД России выдал нелепый видео ролик о выборах в Украине, якобы обидевшись из-за недопуска их наблюдателей.