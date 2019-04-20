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Украинские военные в экстремальных условиях выполнили опасную спецоперацию: фото

суббота, 20 апреля 2019, 09:31
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Украинские вертолетчики-миротворцы из миссии ООН в Демократической Республике Конго осуществили посадку на кратер действующего вулкана.

Об этом сообщает помощник командира отряда миротворцев по связям со СМИ Андрей Остапюк, передают "Украинские новости".

"Экипажами Ми-8 18 отдельного вертолетного отряда в очередной раз было отработано задачи Миссии по обеспечении работы группы вулканологов. В последнее время ученые очень внимательно наблюдают за вулканом Ньямурагира (второе название Ньямлагира), который считается самым активным вулканом Африки. Только с двухтысячного года вулкан просыпался шесть раз. Эксперты убеждены, что детальное изучение вулкана с проведением регулярных тестов и сейсмических анализов позволит предусмотреть следующее извержение и снизить риск для местного населения", – говорится в сообщении.

Своей основой вулкан сливается с другим вулканом Ньирагонго, который местные называют "огненной долиной". Как отмечается, его извержение в 2002 году уничтожило более 40% города Гомы, расположенного неподалеку.

"С самого утра экипаж под руководством командира отряда летчика-снайпера полковника Виталия Цапка доставил группу вулканологов и высадил прямо на кратер вулкана Ньямурагира, высота которого равна 3058 метров над уровнем моря. После этого украинский вертолет находился в режиме ожидания на аэродроме города Гома. За несколько часов, что понадобились вулканологам погодные условия стали резко ухудшаться, облачный покров вокруг вулкана уплотнился. Однако украинские летчики выбрали подходящий момент и пробились сквозь "окно" в облаках, забрав ученых и тем самым успешно выполнили очередное нестандартное задание", – отмечает Остапюк.

Также подчеркивается, что Командование Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго регулярно доверяет подобные задания нашим миротворцам и именно украинские летчики имеют наибольший опыт выполнения сложных и нешаблонных летных задач.

Напомним, как сообщал "Апостроф", украинские миротворцы попали под обстрел боевиков во время несения службы в Демократической республике Конго.

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