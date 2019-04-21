​Будет размазня: в "Квартале 95" рассказали о жизни после Зеленского, видео

Один из актеров "Квартала 95" и друг Владимира Зеленского Александр Пикалов рассказал, что, в случае избрания Зеленского президентом, формат шоу будет изменен, а он намерен играть на сцене нового президента.

Об этом актер сообщил в интервью журналистам, сообщает theBabel.

Пикалов также сообщил, что в студии появятся новые актеры. "Вы будете удивлены, кого мы приютили".

Актер сообщил, что заменять Зеленского они не собираются, а будут менять концепцию шоу. "Сейчас будет размазня немного", - заявил Пикалов.

На вопрос, кто теперь в "Квартале" будет играть президента, он ответил: "Думаю, я. Только надо немного похудеть".

Как сообщал "Апостроф", в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского в Киеве ожидают результатов выборов, развлекаясь игрой в настольные игры.