Как развлекаются в штабе Зеленского в день выборов: эксклюзивные фото

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского в Киеве ожидают результатов выборов, развлекаясь игрой в настольные игры.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА

Об этом свидетельствуют фотографии корреспондента "Апострофа" из штаба.

Как можно увидеть на фото, в штабе Зеленского царит непринужденная атмосфера. На баре разливают вино, члены штаба и журналисты играют в настольный теннис и футбол. Некоторые сидят на креслах-подушках в своеобразной "лаунж-зоне".

В целом, людей по состоянию на 14:00 в штабе кандидата немного.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1

Напомним, в то же время, в штабе нынешнего президента и кандидата на выборах Петра Порошенко в Киеве уже идет подготовка к торжественной встрече важных гостей, включая и самого Порошенко.