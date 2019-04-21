Как развлекаются в штабе Зеленского в день выборов: эксклюзивные фото

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского в Киеве ожидают результатов выборов, развлекаясь игрой в настольные игры.
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА
Об этом свидетельствуют фотографии корреспондента "Апострофа" из штаба.
Как можно увидеть на фото, в штабе Зеленского царит непринужденная атмосфера. На баре разливают вино, члены штаба и журналисты играют в настольный теннис и футбол. Некоторые сидят на креслах-подушках в своеобразной "лаунж-зоне".
В целом, людей по состоянию на 14:00 в штабе кандидата немного.
Напомним, в то же время, в штабе нынешнего президента и кандидата на выборах Петра Порошенко в Киеве уже идет подготовка к торжественной встрече важных гостей, включая и самого Порошенко.