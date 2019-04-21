Порт наш: Россия провернула в переговорах с Асадом "крымский" сценарий

Россия получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на слова российского вице-премьера Юрия Борисова.

Он провел встречу с президентом САР Башаром Асадом, по итогам которой было решено про аренду. По информации Борисова, в ходе его поездки в Сирию удалось закрепить договоренности по использованию Тартуса.

"Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан", - добавил вице-премьер, уточнив, что порт сможет использовать российский бизнес.

Борисов добавил, что решение об аренде Тартуса было принято на заседании межправительственной комиссии еще в декабре 2018 года. Он также выразил надежду, что аренда порта увеличит товарооборот между двумя странами и сыграет на пользу сирийской экономики.

"В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 1997 году Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали договор, оговаривающий условия пребывания в Севастополе Черноморского флота РФ в течение следующих 20 лет. В 2010 году между Россией и Украиной были подписаны так называемые Харьковские соглашения, по которым базовое соглашение об аренде мест базирования кораблей в Севастополе было продлено до 2042 года с правом дальнейшего продления еще на 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", 9 января в Сирии была задержана группа подозреваемых в терроризме, в числе которых двое граждан России.