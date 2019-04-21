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Постоянно наготове: опубликовано мощное видео с бойцами ВСУ в Азовском море

воскресенье, 21 апреля 2019, 12:15
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Перед выходом на службу в Азовское море бойцов отряда Мариупольской морской охраны проверяют на готовность в условиях, максимально приближенным к реальным.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Экипажи корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных Сил находятся в постоянной готовности к выполнению задач по назначению. Ежедневная подготовка экипажей кораблей и катеров Морской охраны - является залогом качественного выполнения поставленных задач в деле охраны государственной границы, контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращению правонарушений на государственной границе, обеспечению его неприкосновенности", – говорится в сообщении.

Также отмечаются основные моменты подготовки бойцов отряда.

"Перед выходом на службу проверка готовности экипажей максимально приближена к реальным условиям: прокладка маршрута, контроль штатного вооружения, тренировки сигнальной вахты, сосредоточение обзорной группы на знании нормативно-правовой базы и тактики действий вероятных нарушителей, обследование подводной части корпуса корабля. Все то, что будет применен в службе в заданном районе", – отметили в пресс-центре.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось впечатляющее видео учений по противоракетной обороне бойцов ВСУ.

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