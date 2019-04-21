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Шанс выжить: в сети показали яркое видео "спасения" бойцов ВСУ на Донбассе

воскресенье, 21 апреля 2019, 05:38
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ВСУ провели тренировки по спасению военнослужащих во время боевых действий на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на странице пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

"Во время выполнения боевых задач даже самую подготовленную воин может в любой момент получить ранения. С этого момента начинается отсчет так называемой "золотого часа" - периода, за который военнослужащему необходимо оказать первую работодателем и доставить в стабилизационный пункта или медицинского учреждения. Тогда у него высокие шансы выжить", - говорится в подписи к видео.

На кадрах в живую можно увидеть, как спасают бойца на передовой.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото и видео масштабных учений ВСУ.

Также в сети появилось впечатляющее видео учений по противоракетной обороне бойцов ВСУ.

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