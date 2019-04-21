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В России нашли тайник с трофеем сталинского генерала КГБ: фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 10:01
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В Москве (Россия) в старом пианино нашли трофей генерала КГБ, который подписал протокол смерти советского политика-революционера Иосифа Сталина.

Об этом сообщает ресурс Mash.

"Инструмент на фото больше 60 лет хранил тайну генерал-майора Ивана Куперина. Купил его генерал после войны, когда поселился на Яузском бульваре и стал замом начальника лечащего управления КГБ. Это крайне ответственная должность: в 1953 Куперин подписал протокол смерти Сталина", - говорится в сообщении.

Отмечают, что находку обнаружила внучка Куперина Таисия, которая заглянула под крышку пианино. Там лежал загадочный сверток, а в нем раритетный венгерский FEG 37M в кобуре и с запасом патронов.

"Такие пистолеты были у армии Третьего рейха. Никто из родственников не знал о трофейном тайнике генерала. Удивленные эксперты пытаются выяснить путь оружия к Куперину", - пишут в ресурсе.

Как сообщал "Апостроф", российский президент Владимир Путин во время своей работы в Комитете госбезопасности СССР (КГБ) заработал недобрую славу из-за своей привычки доносить на коллег.

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Раздел: Общество
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