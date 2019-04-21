RU   UA  

воскресенье, 21 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 апреля

20:06
Как украинцы голосуют за президента - объявлены результаты экзит-полов: онлайн видеомарафон
20:02
"Ливерпуль" одержал важнейшую победу в чемпионате Англии: видеообзор
19:54
Кто выиграл президентские выборы в Украине: обнародованы результаты экзит-полов
19:49
​Математик позабавил сеть экспериментом с десятками тысяч Skittles: фото
19:14
​Возле Луцка автобус с людьми попал в смертельное ДТП: первые фото
18:49
Гигантский отрыв: во Франции определился чемпион
18:47
​Будет размазня: в "Квартале 95" рассказали о жизни после Зеленского, видео
18:21
​В Киеве произошло страшное ДТП с пешеходом-нарушителем: фото
17:57
"Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное поражение в чемпионате Англии: видеообзор
17:49
​В Грузии задержали многодетную украинку: ей выдвинуты страшные обвинения
17:27
​Какая погода ждет Украину в начале недели: синоптик дала ответ
17:00
Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Возле Луцка автобус с людьми попал в смертельное ДТП: первые фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 19:14
переглянути новину українською

21 апреля автомобиль Volkswagen Caddy влетел в пассажирский автобус "Луцк-Тернополь", в результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Погибли пассажиры, которые находились в салоне легковушки - мужчина, женщина и ребенок 2011 года рождения, умер в карете скорой помощи.

На месте столкновения работало 8 бригад скорой. В результате ДТП пострадало минимум 16 человек.

По словам очевидцев аварии, автомобиль врезался в маршрутку, в результате чего она перевернулась.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в аварии, которая произошла под Червоноградом Львовской области, 20 апреля, погибли три молодых украинца.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нация леди и джентльменов или почему нам так важно сохранить культуру

Наступают грозы: какой погоды ждать на Вербное воскресенье и страстную неделю

Почему Украина позволяет иностранцам бить ее матерей и воровать ее детей

Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: