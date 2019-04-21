​Возле Луцка автобус с людьми попал в смертельное ДТП: первые фото

21 апреля автомобиль Volkswagen Caddy влетел в пассажирский автобус "Луцк-Тернополь", в результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Погибли пассажиры, которые находились в салоне легковушки - мужчина, женщина и ребенок 2011 года рождения, умер в карете скорой помощи.

На месте столкновения работало 8 бригад скорой. В результате ДТП пострадало минимум 16 человек.

По словам очевидцев аварии, автомобиль врезался в маршрутку, в результате чего она перевернулась.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в аварии, которая произошла под Червоноградом Львовской области, 20 апреля, погибли три молодых украинца.