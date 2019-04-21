Появились фото и фамилии парней, погибших в жутком ДТП под Червоноградом

В аварии, которая произошла под Червоноградом, Львовской области, 20 апреля, погибло трое молодых украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пользовательница Алина Волянюк.

Как стало известно, в ДТП погибли Роман Калитовский, Виталий Цариков и Николай Грицай.

"В это невозможно поверить… Теряем самых лучших, позитивных и добрых! Рано ребята Вы ушли, рано", – скорбит по погибшим пользовательница.

Напомним, в ночь на воскресенье, 21 апреля, во Львовской области на трассе между селами Добрячин и Завишень произошла авария с участием двух автомобилей. Все трое погибших находились в автомобиле Skoda, который, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажиры и водитель второго автомобиля получили травмы.

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