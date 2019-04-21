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Под Червоноградом произошло ДТП, много погибших: фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 12:06
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В ночь на воскресенье, 21 апреля, во Львовской области на трассе между селами Добрячин и Завишень произошла авария с участием двух автомобилей, три человека погибли, еще двое госпитализированы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Причиной аварии стало то, что водитель Skoda, по предварительным данным, выехал на встречную, обгоняя другую машину, после чего совершил лобовое столкновение с Volkswagen. Все трое мужчин, которые находились в Skoda, погибли.

Одна женщина-пассажир Volkswagenосталась целой - она вышла из авто на обочине, чтобы нарвать лозы. В машине остался водитель и 16-летняя пассажирка, рассказали очевидцы ДТП. Они доставлены в местную больницу с травмами.

Вследствие столкновения несколько погибших оказались зажаты в авто, их тела извлекали с помощью гидравлических ножниц и лебедки.

Как сообщал "Апостроф", 20 апреля в Киеве произошло страшное ДТП с опрокидыванием автомобиля. Инцидент случился вечером в Святошинском районе столицы на бульваре Вернадского. По свидетельствам очевидцев, водитель и пассажиры смогли уцелеть и доставлены в больницу.

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