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Как украинцы будут отдыхать на Пасху и майские: какие дни выходные

понедельник, 22 апреля 2019, 21:22
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В 2019 году праздник Пасхи будет отмечаться православными христианами в воскресенье, 28 апреля, поэтому понедельник, 29 апреля, также будет выходным.

Об этом сообщает "Korrespondent.net".

Кроме того, государственным праздником, во время которого также предусмотрен дополнительный день отдыха, является День труда первого мая.

Чтобы не выходить на работу в разгар выходных, Кабмин решил утвердить перенос рабочего дня вторника, 30 апреля, на субботу, 11 мая. Таким образом в украинцев получатся двойные пятидневные выходные в честь Пасхи и Дня труда с 27 апреля по 1 мая включительно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Пасху в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки.

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