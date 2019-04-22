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Готовимся к температурным "качелям": прогноз от народного синоптика на Пасху и начало мая

понедельник, 22 апреля 2019, 07:58
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На Пасху в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки.

Как рассказал "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань, с 23 апреля температура начнет понемногу повышаться. К 28 апреля термометры покажу более 20 градусов. При этом во второй половине дня 28 апреля возможны дожди.

"Какого бы числа Пасха не была, а эти волны похолодания мы наблюдаем каждый год. Это так называемый планетный расчет. Самая сильная волна похолодания наблюдается на 9-й день после Пасхи", - отметил Горбань.

Также похолодания ожидается на семнадцатый и тридцать третий дни после Пасхи. По словам синоптика, на севере и востоке страны они могут сопровождаться заморозками. Горбань отметил, что похолодания будут кратковременными и к 6−7 мая температура опять резко поднимется и превысит 20 градусов. После 9 числа просчитывается резкий взлет температуры – до 28-30 градусов.

"Май будет с высокими температурами и практически без дождей. Дожди просчитываются на 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - рассказал синоптик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что популярный у украинцев курортный остров Кипр 21 апреля засыпало снегом.

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