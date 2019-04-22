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Ляшко и Вилкул устроили перепалку в Раде из-за украинского языка: опубликовано видео

понедельник, 22 апреля 2019, 12:29
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22 апреля на согласительном совете Верховной Рады между депутатом фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом и лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко произошла словесная перепалка.

Во время своей речи Вилкул заявил, что не поддерживает принятие закона о функционировании украинского языка как государственного.

Депутат обратился к спикеру парламента Андрею Парубию и заявил, что языковой закон раскалывает общество. В ответ на это председатель Рады сказал, что большинство украинцев поддерживают функционирование украинского языка как единственного государственного.

В ситуацию вмешался Ляшко, который сказал: "Вилкул, если тебе не нравится разговаривать на украинском языке, то чемодан, вокзал - сам знаешь куда".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Порошенко сделал важное заявление про судьбу закона о языке.

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