Оккупанты в Крыму ополчились против украинского паспорта

Пограничники РФ на административной границе оккупированного Крыма заявили местному жителю, что он не сможет больше вернуться на полуостров по паспорту гражданина Украины.

Об этом сообщает информационный центр QirimInfo.

В частности, пограничник оккупантов сказал, что при следующем пересечении границы крымчанину необходимо будет заполнить миграционную карту, которую выдают для заполнения иностранным гражданам для въезда на территорию РФ.

В комментарии гражданин Украины, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что накануне, при въезде на полуостров, у сотрудников оккупационной погранслужбы РФ КПВВ "Армянск", никаких претензий к нему из-за отсутствия паспорта гражданина РФ не было. По его словам, в оккупированный Крым он въехал по паспорту гражданина Украины, "в котором крымская прописка".

Он добавил, что не писал письменный отказ от гражданства РФ. При этом, оккупационный паспорт гражданина РФ он не получал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном РФ Крыму россияне в очередной раз провели военные учения.