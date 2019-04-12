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Порошенко уволил топ-чиновника, проходящего по делу Гандзюк: фото и подробности о фигуранте

пятница, 12 апреля 2019, 12:59

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым уволил Андрея Гордеева с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Соответствующий указ 12 апреля опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что Гордеева уволили согласно поданному им заявлению.

Кроме того, временно исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА Порошенко назначил Дмитрия Бутрия, который был первым заместителем Гордеева.

Гордеев является фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Как заявлял ее отец, Гордеев сотрудничал с предполагаемым организатором нападения на Гандзюк Алексеем Левиным. Кроме того, в деле фигурируют глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которому уже вручили сообщение о подозрении, а также заместитель Гордеева Евгений Рищук. Известно, что все трое опровергают информацию о своей причастности к убийству.

Гордеев руководил Херсонской облгосадминистрации с апреля 2016 года. 5 апреля 2019 года он написал заявление об отставке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского хотят отпустить под домашний арест.

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