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​Смертельное ДТП под Луцком: стало известно о состоянии выжившего мальчика

понедельник, 22 апреля 2019, 23:55
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5-летний мальчик, который попал в аварию возле Луцка, сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Политравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки и ушиб легких", - рассказал заместитель начальника по хирургической помощи Игорь Дородных.

Мать и старший брат Никитки погибли, когда легковой автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с рейсовым автобусом.

Авария произошла накануне на трассе в 5 км от Луцка. Водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил пассажирскому автобусу, который двигался из Луцка в Тернополь. "Он, может, заговорился, потому что он даже не тормозил. Это секунда - он его посередине ударил и все. Полетел автобус туда, а его сюда", - рассказал свидетель ДТП Виктор. Удар был такой силы, что автобус слетел в кювет и перевернулся. Легковой автомобиль смяло и отбросило на встречную полосу.

Все трое погибших похоронят во вторник. 5-летнего Никитку врачи надеются спасти, но у него впереди долгое лечение.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля в Сумской области в результате столкновения двух автомобилей и последующего возгорания в одной из них погибло четыре человека.

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