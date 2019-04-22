Шансы выжить у ребенка - 50 на 50: новые подробности и фото семьи, погибшей в ДТП под Сумами

Появились новые детали смертельного ДТП в Сумской области, в котором погибли четыре человека.

В страшной аварии удалось выжить лишь несовершеннолетнему Богдану Горлачу, который потерял обоих родителей в автокатастрофе.

Как пишет в Facebook Алла Васюта, ребенок в тяжелом состоянии.

"Бодька в очень тяжелом состоянии, травмы не совместимые с жизнью, но он спортсмен, справится! Перевезли с ЖД в ЦРБ реанимацию, приехал детский анестезиолог и нейрохирург! Две операции уже перенес, спасибо нашим врачам! Но, самое главное - головной мозг! Общался с сумскими врачами,- жизнь 50 на 50!" - написала она.

В комментариях люди отмечают, что пострадавшему ребенку удалили селезенку. Также он получил разрыв почки и печени. С момента аварии ему перелили 3 литра крови