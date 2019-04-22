RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

22 апреля

13:05
Известный социолог указала на серьезную проблему со сторонниками Зеленского
12:59
Шансы выжить у ребенка - 50 на 50: новые подробности и фото семьи, погибшей в ДТП под Сумами
12:52
Между эйфорией и отчаяньем: яркие фотожабы на итоги выборов президента Украины
12:50
Найдена мертвой 26-летняя чемпионка России по тайскому боксу: фото
12:45
Кейт Миддлтон в наряде пятилетней давности появилась на пасхальной службе с королевой
12:35
Лоб в лоб: появились фото и видео серьезного ДТП под Киевом
12:33
Кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах (список обновляется)
12:29
Ляшко и Вилкул устроили перепалку в Раде из-за украинского языка: опубликовано видео
12:25
Известный российский боец получил сильнейший "нокаут" от асфальта: опубликовано фото
12:23
​В Украине упали цены на фрукты: появились цифры
12:16
Митрополит Онуфрий прокомментировал победу Зеленского на выборах
12:02
В штабе Зеленского ответили Януковичу на его поздравление
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шансы выжить у ребенка - 50 на 50: новые подробности и фото семьи, погибшей в ДТП под Сумами

понедельник, 22 апреля 2019, 12:59
переглянути новину українською

Появились новые детали смертельного ДТП в Сумской области, в котором погибли четыре человека.

В страшной аварии удалось выжить лишь несовершеннолетнему Богдану Горлачу, который потерял обоих родителей в автокатастрофе.

Как пишет в Facebook Алла Васюта, ребенок в тяжелом состоянии.

"Бодька в очень тяжелом состоянии, травмы не совместимые с жизнью, но он спортсмен, справится! Перевезли с ЖД в ЦРБ реанимацию, приехал детский анестезиолог и нейрохирург! Две операции уже перенес, спасибо нашим врачам! Но, самое главное - головной мозг! Общался с сумскими врачами,- жизнь 50 на 50!" - написала она.

В комментариях люди отмечают, что пострадавшему ребенку удалили селезенку. Также он получил разрыв почки и печени. С момента аварии ему перелили 3 литра крови

Дочь погибших опубликовала пост о гибели родителей и попросила помощи у неравнодушных.

На фото - дочь погибших

На фото - погибшие Анатолий и Оксана Горлач

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые фотографии и видео с места ДТП в Киеве, где водитель на скорости влетел в остановку, на которой находились люди.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: