Грипп и корь атакуют украинцев: почему власть не пойдет на объявление эпидемии

Традиционно в конце зимы украинские школы массово закрываются на карантин. Решения о закрытии того или иного учебного заведения - отдельными классами или полностью - принимают их руководители. Карантин вводится при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине инфекционного заболевания, преимущественно гриппа и ОРВИ. В то же время, в Украине продолжают реестрировать случаи заболеваемости корью - одной из самых опасных инфекционных болезней для детей и взрослых. Так, только за последнюю неделю корь убила 18-летнего студента-медика из Винницы, еще десятки учащихся заболели. ВУЗ закрыли на карантин, студентов ревакцинировали. Всего с начала года от осложнений, вызванных корью, по официальным данным, в нашей стране умерли 8 человек. "Апостроф" разбирался, каковы истинные причины карантина в школах, и могут ли в Украине объявить эпидемию кори.

"Заболел корью, а карантин объявили из-за гриппа"

На карантин по причине "ОРВИ и грипп" закрыто около половины школ по всей Украине. Наибольшее количество таких учебных заведений на западе страны – в Закарпатской, Тернопольской и Львовской областях.

В Киеве же полностью закрыто 89 школ из 491, еще 15 ограничили обучение по классам.

В то же время в одной из наиболее многочисленных родительских групп в социальной сети Facebook "Батьки SOS" то и дело возникают темы с возмущениями о продлении карантина.

Многие родители подозревают профилактику эпидемии кори, о которой официально пока не говорят. "В нашем классе один ребенок заболел корью, на следующий день объявили карантин из-за гриппа, хотя гриппом в классе никто не болеет, судя по перепискам с родителями", - рассказала "Апострофу" Ирина Николенко, участница группы "Батьки SOS".

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, школы ограничили обучение исключительно по причине повышения заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Статистика заболеваемости иными болезнями конкретно по школам не ведется.

Почему не объявляют эпидемию

По оперативным данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, в течение 6-й недели 2019 года корью заболели 3142 человека - 1472 взрослых и 1670 детей, что на 7% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели.

Отмечается, что всего с 28 декабря 2018 года до 8 февраля 2019 года корью в Украине заболели 18170 человек - 7808 взрослых и 10362 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3703 человека: 1039 взрослых и 2034 ребенка), Винницкой (1660: 713 взрослых и 947 детей), Ривненской (1636: 540 взрослых и 1096 детей), Хмельницкой (1299 600 взрослых и 699 детей) областях и в Киеве (1508 человек: 835 взрослых и 673 ребенка).

На основе этих же данных было сделано заявление исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун об отсутствии необходимости объявлять эпидемию. Обычно эпидемия объявляется в случаях, когда заболевает более 5% населения, то есть при превышении эпидемиологического порога. Поэтому требования комитетов Верховной Рады, отдельных депутатов и взволнованных граждан объявить повальную эпидемию пока не имеют оснований.

"Есть определенные механизмы объявления эпидемии, которые имеют различные механизмы дальнейших действий. Эпидемия кори, скорее всего, не будет объявлена, потому что это повлечет нагрузку на врачей, выезды для дополнительной вакцинации и прочее. Опять же эпидемия влечет возможное закрытие границ страны, что может нарушить отдельные политические планы", - сообщил детский инфекционист Виталий Евтушенко в комментарии "Апострофу".

По его словам, уровень заболеваемости корью находится на уровне 2006 года, то есть не экстраординарный для страны.

Врачи призывают вакцинироваться

Эпидемический сезон 2018-2019 принес украинцам не менее трех штаммов гриппа и высокую заболеваемость корью. Индивидуальная заболеваемость корью повысилась на фоне снижения коллективного иммунитета, который достигается повальной вакцинацией населения. По данным Центра общественного здоровья при Минздраве, самые низкие показатели вакцинации на сегодня – во Львовской и Одесской областях.

По официальным данным, в 2017 году от кори в мире умерло 110 000 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет. В то же время ускоренные мероприятия по иммунизации оказывают значительное воздействие на снижение смертности от кори. Так, в 2000-2017 годах вакцинация от кори предотвратила, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, 21,1 миллиона случаев смерти. Глобальная смертность от кори снизилась на 80% - с 545 000 случаев в 2000 году до 110 000 в 2017 году.

Столичные врачи пока тревогу не бьют. "Не скажу, что пациенты ходят косяками с корью. Другое дело, что люди в принципе привыкли лечиться дома. Ну подумаешь, обсыпало тело, температура высокая – полежу дома, все пройдет. А СМИ подогревают панику вокруг заболевания и одновременно пишут о вреде прививок", - жалуется Ольга, врач-инфекционист киевской "взрослой" поликлиники на Оболони. По ее словам, своевременная вакцинация, а в случае болезни - госпитализация и соблюдение назначенного лечения гарантируют удачный исход заболевания.

Напомним, вакцинация от кори в Украине проводится в 1 год и 6 лет. Для детей она является бесплатной. По данным Минздрава, на сегодняшний день коревыми вакцинами обеспечены все детские государственные поликлиники. Привиться от гриппа можно платно, цены на вакцины в аптеках стартуют от 200-300 гривен.

Куда бежать, что делать

Чиновники и врачи утверждают – причин для паники на данный момент нет. Согласно прогнозам, заболеваемость корью пойдет на спад, грипп сезонно отступит в начале марта.

"За последнюю неделю заболеваемость корью немного снизилась. В основном это связано с тем, что основная масса уже переболела", - рассказал "Апострофу" инфекционист Виталий Евтушенко. По его словам, карантин не является панацеей от волны заболевания. Эта мера позволяет временно сократить распространение болезни, чтобы снизить наплыв пациентов в больницах и снять дополнительную нагрузку с врачей.

Инфекционист отметил, что карантин является скорее административной мерой для школы, чтобы не изменять учебную программу из-за разной посещаемости учеников.

Также он опроверг слухи о возможном "сокрытии и подмене диагнозов" ради статистики, которые активно обсуждают в соцсетях. "Это является медицинским преступлением", - отметил Евтушенко.

Справка. Корь - крайне заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения. Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония. Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А, или чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями.

Корь является одной из самых заразных болезней в мире. Вирус кори распространяется при кашле и чихании, тесных личных контактах или непосредственном контакте с инфицированными выделениями из носоглотки.

Вирус остается активным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2 часов. Он может быть передан инфицированным человеком на протяжении периода времени, начинающегося за 4 дня до появления у него сыпи и заканчивающегося через 4 дня после ее появления.