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​Погода на Пасху и майские: синоптики рассказали о сюрпризах

вторник, 23 апреля 2019, 07:24
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28 апреля, на Пасху, в Украине будет теплая и солнечная погода, температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В воскресенье, 28 апреля, на юге, востоке, севере и в центре страны сохранятся весенне-летние температуры: от 20 до 23 градусов с отметкой "плюс", а вот на западе Украины ожидается несущественное, но все же похолодание. Столбики термометров в этом регионе покажут от 17 до 19 градусов выше нуля. Кроме того, в воскресенье на западе страны синоптики не исключают осадки. Аналогичная метеокартина сохранится в Украине и в понедельник, 29 апреля.

Однако, по словам заместителя директора "Укргидрометцентра" Анатолия Прокопенко, сразу после Пасхи температура воздуха начнет падать.

"В ближайшие дни температура воздуха будет расти по всей территории Украины и повысится до 17-22 градусов. Небольшие осадки ожидаются только в западных областях. А вот с 29 апреля по 1 мая ожидается, что атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины, и будут небольшие грозовые осадки. С прохождением этого атмосферного фронта температура воздуха несколько снизится, на 2-4 градуса, но это не существенно", - пояснил Прокопенко.

Детально о прогнозе погоды на 23 - 30 апреля читайте в материале "Апострофа": Сюрприз на Пасху: синоптики рассказали о погоде на неделю.

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