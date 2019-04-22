Сюрприз на Пасху: синоптики рассказали о погоде на неделю

Конец апреля оказался умеренно теплым, но дождливым. По прогнозам синоптиков, последняя неделя второго месяца весны не обескуражит украинцев резкой переменой погоды, а температура воздуха изо дня в день будет нарастать. Правда, дожди будут оставаться спутником потепления. Какой будет погода на этой неделе и на Пасху, узнавал "Апостроф".

По данным "Укргидрометцентра" во вторник, 23 апреля, по всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода.

Столбики термометров покажут от 16 до 19 градусов с отметкой "плюс". Только в Киевской области и на Закарпатье синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла. Ночью ожидается от 2 до 5 градусов тепла, только на востоке страны в Луганской области еще сохранится ночной "минус".

Резкое потепление начнется уже в среду, 24 апреля. Практически во всех регионах страны днем будет от 19 до 21 градуса тепла, а после захода солнца столбики термометров покажут 5-8 градусов с отметкой "плюс". В Одесской области и Крыму температурная картина будет отличаться: здесь синоптики ожидают от 15 до 18 градусов тепла днем и 5-7 ночью.

В этот день небо над страной будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Только на Закарпатье возможны кратковременные дожди с грозами.

В четверг, 25 апреля, температурная картина практически не изменится: стабильные 19-21 градусов тепла днем и 5-8 ночью будут наблюдаться по всей территории Украины, только в Крыму и Одесской области ожидается на 2-3 градуса прохладнее. А вот на Закарпатье синоптики прогнозируют уже летние температуры: дожди в этом регионе прекратятся, а столбики термометров днем покажут от 23 до 25 градусов с отметкой "плюс", и около 10 тепла в ночное время суток.

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На пятницу, 26 апреля, прогнозы синоптиков еще более оптимистичные. На юге, востоке и севере страны днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла, а ночью от 8 до 10. В центре и на западе Украины днем столбики термометров "доползут" до отметки в 23 градуса тепла, а после захода солнца покажут комфортные 8-10 градусов с отметкой "плюс". На Закарпатье потеплеет еще значительнее: днем здесь ожидается от 23 до 25 тепла, а ночью около 12 градусов. При этом осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

В субботу, 27 апреля, температурная картина останется аналогичной, а вот ситуация с осадками изменится. На юге, востоке, севере и в центре ожидается облачная, но сухая погода, а на территории Западной Украины пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 28 апреля, на юге, востоке, севере и в центре страны сохранятся весенне-летние температуры: от 20 до 23 градусов с отметкой "плюс", а вот на западе Украины ожидается несущественное, но все же похолодание. Столбики термометров в этом регионе покажут от 17 до 19 градусов выше нуля. Кроме того, в воскресенье на западе страны синоптики не исключают осадки. Аналогичная метеокартина сохранится в Украине и в понедельник, 29 апреля.

Кстати, как рассказал "Апострофу" заместитель директора "Укргидрометцентра" Анатолий Прокопенко, сразу после Пасхи температура воздуха начнет падать.

"В ближайшие дни температура воздуха будет расти по всей территории Украины и повысится до 17-22 градусов. Небольшие осадки ожидаются только в западных областях. А вот с 29 апреля по 1 мая ожидается, что атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины, и будут небольшие грозовые осадки. С прохождением этого атмосферного фронта температура воздуха несколько снизится, на 2-4 градуса, но это не существенно", - пояснил Прокопенко.