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Погода в Страстную неделю: чего ждать украинцам от антициклона Leonore

вторник, 23 апреля 2019, 04:42
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Во вторник, 23 апреля, погоду в Украине определит антициклон Leonore.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, температура воздуха в стране составит +12...+17 градусов. На западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным - до штормового.

"Заморозки отступают, разве что ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших", - уточнила Диденко.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха +16...+18 градусов.

По данным синоптика, на Страстной неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.

Как сообщал "Апостроф", к концу апреля в Украине ожидается теплая погода, однако уже в мае возможны новые заморозки.

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