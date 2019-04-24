Мороз и снег: опубликовано свежее фото с вершины Карпат

В Карпатах на западе Украины по-прежнему сохраняется морозная погода, местами выпадает снег.

Как говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на утро 24 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачная погода. Температура воздуха здесь держится на отметке -1°С.

В то же время пресс-служба ГСЧС Украины предупреждает, что в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью, 24-25 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Карпатах за день с 22 апреля резко снизилась температура до минусовой отметки, благодаря чему снег на горных склонах лежит до сих пор.