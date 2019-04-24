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Наемника Путина наказали в России за "спасение" Донбасса: жалобное видео позабавило сеть

среда, 24 апреля 2019, 00:17
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В сети посмеялись над видеозаписью, где боевик рассказывает, что его лишили пенсии из-за добровольного прибытия на Донбасс для "защиты местного населения".

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Невероятно смешное видео. Какой-то м*дак из Волгограда приехал в Украину убивать украинцев и жалуется, что в России его за это лишили пенсии. Что же это творится? Лишают стариков пенсии, как проклятая хунта!", - написал он.

Также и другие пользователи прокомментировали видео.

Как сообщал "Апостроф", на Донбасс прибыли военные РФ, которые должны усилить контроль над за боевиками из местного населения и подразделениями.

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