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Наемник из России по кличке "Палестинец" расссказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов: видео

вторник, 23 апреля 2019, 03:37
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Пророссийский боевик Александр Илютенко по кличке "Палестинец" детально рассказал о том, как он и его соратники грабили инкассаторов на оккупированных территориях Донбасса.

Видео с признание боевика опубликовано на странице Necro Mancer в Twitter.

"Повстанец "Палестинец" из Чулыма: "Я не встречал людей, которые бы получали деньги. Деньги нам просто давал Пушилин из тумбочки. А для него мы просили деньги у инкассаторов. Они нам ни в чем не отказывали", - приводят слова боевика в публикации.

Смотреть с 3:20

Интересно, что информация о боевике внесена в базу данных сайта "Миротворец". Там указано, что Илютенко родом из Новосибирской области. В боевых действиях на востоке Украины он принимал участие с мая по декабрь 2014 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбасс прибыли военные РФ, которые должны усилить контроль над за боевиками из местного населения и подразделениями.

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