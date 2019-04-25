Иски УПЦ (МП) против Томоса: суд принял важное решение

Верховный Суд закрыл производство по делу об отзыве томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, инициированном Священным Синодом УПЦ МП.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Верховного суда.

Отмечается, что в четверг, 25 апреля, Верховный Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции.

"Верховный Суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене Постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 № 2410-VIII "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховный суд объединил в одно производство два дела по искам к Раде о признании противоправными и отмене постановления парламента от 19 апреля по поддержке обращения президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса для Украины.

Иски подали епископ Макаровский УПЦ МП Юрий Харон и религиозная община УПЦ МП Бердянска Запорожской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее у митрополита Епифания отреагировали на требование УПЦ (МП) по томосу для Украины.