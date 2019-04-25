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Как Рада голосовала за закон об украинском языке: кто был против

четверг, 25 апреля 2019, 12:11
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25 апреля Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Во втором чтении законопроект поддержали 278 депутатов.

В законе говорится, что украинский язык как государственный будет обязателен в органах власти и других публичных сферах.

Интересно, что ни один из членов фракции Оппозиционный блок не поддержал законопроект.

Также против закона голосовали двое нардепов из "Видродження". Не поддержали большинство внефракционные депутаты Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Евгений Мураев, Сергей Дунаєв и Юлий Иоффе.

Поддержали закон члены фракций "Народный фронт" (за - 66), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (за - 106, воздержались - 2, ВО "Батькивщина" (за - 16), "Самопомичь" (за - 21), "Радикальная партия" Олега Ляшко (за - 21) и "Воля народа" (за - 7).

Как сообщал "Апостроф", ранее действующий президент Украины сделал важное заявление о судьбе закона о языке.

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