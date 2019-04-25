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Сказочный Вова: известный карикатурист метко отреагировал на указ Путина о паспортах для Донбасса

четверг, 25 апреля 2019, 16:32
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Известный карикатурист Сергей Елкин сделал карикатуру на указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса.

Свое творчество Сергей опубликовал на странице в социальной сети Facebook.

Так, Елкин назвал главу РФ в своей карикатуре "Вова Сказочный". Он изобразил его стоящим на башне вместе со спикер Кремля Дмитрием Песковым. Тот, в свою очередь, пока Путин просто стоит, зачитывает указ главнокомандующего про паспорты РФ для жителей Донбасса.

Пользователей сети также повеселила карикатура, что и прокомментировали под постом.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинский карикатурист Андрей Петренко высмеял в своей работе решение президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса.

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