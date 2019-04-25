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Зачем Путину авантюра с паспортами для Донбасса: озвучены три сценария

четверг, 25 апреля 2019, 10:56
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Российская Федерация и президент Владимир Путин упрощением выдачи паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях преследуют ряд собственных целей.

Об этом рассказал в своем блоге для "Апострофа" аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

По его мнению, Россия заинтересована в жителях Донбасса как в носителях славянской идентичности, и после выдачи им паспортов, попробует их убедить переехать к себе в "глубинку".

"Славянская составляющая общества стремительно умирает, и уровень населения РФ поддерживается повышенной рождаемостью в национальных автономиях, в которых проживают носители совсем другой культуры… То есть Россия заинтересована исправить демографическую ситуацию в некоторых регионах — чтобы те люди, которые уже проживают в Российской Федерации, по упрощенной схеме получили гражданство и потом ассимилировались", - заявил он.

Тышкевич отметил, что Россия заинтересована в молодых украинских специалистах и студентах, проживающих на оккупированной части Донбасса и начала кампанию по раздаче паспортов именно с целью их "переманить".

"Это вымывание работоспособной молодой части населения. То же самое касается квалифицированных специалистов", - заметил эксперт.

По мнению аналитика, авантюра с паспортами также может быть направлена и на "покупку доверия" среди мирного населения Донбасса к стране-агрессору, которое уже начало разочаровываться в России и ставить под сомнение продуцируемую для украинского региона пропаганду.

"Ситуация с этими "республиками" остается в подвешенном состоянии и бьет в том числе по Владимиру Путину, который говорил: "Мы своих не бросаем". Раздача паспортов — это попытка продемонстрировать, что не бросают", - подчеркнул аналитик.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

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