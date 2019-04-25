Украинцев предупредили о надвигающемся шторме и пожарах

В четверг, 25 апреля, в Украине ожидается штормовой ветер, а также усиливается пожарная опасность.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, Укргидрометцентр сообщает, что 25 апреля порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый). Преимущественно такой штормовой ветер будет наблюдаться в западных областях.

Кроме того, в ДСНС заметили, что 25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайно высокая пожарная опасность (5 класса). На остальной территории Украины - высокая (4 класса).

В столице 25 апреля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность, а уже 26-28 апреля - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Чистый четверг.