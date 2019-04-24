Погода на Чистый четверг: синоптик порадовала Украину прогнозом

Погода на Чистый четверг в Украине будет солнечной и по-летнему теплой, хотя в западных областях 25 апреля возможны осадки в виде дождей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ночь еще ожидается прохладной, +4...+11 градусов, а вот в течение дня температура воздуха достигнет +20...+26 градусов. На побережьях украинских морей холодное море будет освежать воздух до +16...+ 9 градусов", - пишет она.
В Киеве 25 апреля будет солнечно и тепло. Температура здесь ожидается +20...+23 градуса.
"Одевайте светлую одежду, берите на нос темные очки, погода будет благоприятствовать труду, прогулкам и пробуждению гражданских чувств. Сами не спите долго по такой замечательной погоде и не давайте спать своей совести", - добавила синоптик.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Карпатах на западе Украины по-прежнему сохраняется морозная погода, местами выпадает снег.