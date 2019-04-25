В Украине появятся современные боевые вертолеты: что известно

В Украине собираются наладить производство собственных боевых вертолетов, разработкой которой будут заниматься как государственные, так и частные предприятия.

Об этом заявил руководитель государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин.

По его словам, с предприятием будут сотрудничать ОАО "Мотор Сич" и несколько частных оборонных компаний.

"Запорожское предприятие на сегодня разработало программу создания украинских боевых вертолетов. Убежден, что в тесной кооперации с предприятиями авиационного кластера концерна, а также с другими частными оборонными предприятиями, можно достичь качественного результата и создать надежную боевую машину", – сказал Букин.

В "Укроборонпроме" уже создали две гидросстабилизирующие платформы для вертолетов Ми. Кроме того, партнеры концерна уже разработали подвесной модуль ПМ-ЛКТ, который может обеспечить поиск и обнаружение наземных целей. Также модуль позволяет навести на цели ракеты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские вертолетчики-миротворцы из миссии ООН в Демократической Республике Конго осуществили посадку на кратер действующего вулкана.