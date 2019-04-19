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В США презентовали новый боевой вертолет без хвостового винта: фото и видео

пятница, 19 апреля 2019, 13:59
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Американская компания MD Helicopters представила новый легкий боевой вертолет MD 969 Twin Attack Helicopter, который отличается от аналогов отсутствием хвостового винта.

Новинку представили в Нэшвилле на ежегодной конференции армейской авиации США 2019 Army Aviation Mission Solutions Summit.

Вертолет MD 969 впервые презентован на выставке HELI-EXPO в начале марта. Он оснащен двумя турбовальными двигателями взлетной мощностью 550 л.с. и системой струйного управления вместо хвостового винта.

По данным западной прессы. его особенностью является пусковая установка с семью малогабаритными управляемыми ракетами. Пуск ракет производится прямо из кабины вертолета. Кроме того, машину могут оборудовать управляемыми ракетами семейства AGM-114 Hellfire, 70-мм неуправляемыми и корректируемыми ракетами и 12,7-мм и шестиствольными 7,62-мм пулеметами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американская компании L3 Technologies и AVX Aircraft Company показала внешний вид инновационного сверхскоростного боевого вертолета, который разработали для программы Армии США.

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